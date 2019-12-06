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В Париже Путина ждет неприятный разговор с Меркель
В рамках встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным дело об убийстве в Берлине этнического чеченца из Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором есть «российский след».
Как сообщает «Голос Америки», в Федеральной прокуроре Германии, заявили, что подозреваемый в совершении убийства установлен — это российский наемный убийца. Есть свидетели, видевшие, как он подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил. В рамках этого дела официальный Берлин заявил о выдворении двоих российских дипломатов из-за нежелания Москвы сотрудничать со следствием. Причину выдворения подтвердила и Ангела Меркель.
Также известно, что после разговора с Путиным Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили — 49-летнего уроженца Чечни — задержали вскоре после совершенного им преступления, в августе 2019 года. Немецкие следователи еще тогда считали наиболее вероятной версию о профессионально спланированном заказном убийстве и не исключила причастность к этому делу российских спецслужб, в частности, ГРУ.
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