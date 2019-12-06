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Московский патриархат разорвал отношения с церквями Греции и Александрии из-за признания ПЦУ: что это значит

Украинская православная церковь Московского патриархата расторгла церковное общение с Православной церковью Греции и Александрийским патриархатом, которые признали автокефалию Православной церкви Украины. Ранее аналогичное решение о прекращении общения с Православной церковью Греции приняла Российская православная церковь (при этом она не расторгала контактов с Александрийским патриархатом).

Это означает, что верующие Украинской православной церкви Московского патриархата не смогут причащаться в храмах этих церквей, а священнослужители не смогут осуществлять совместное служение. На посещение храма и поклонение святыням запрет не распространяется.

В решении Синода УПЦ МП, который цитирует BBC Україна, говорится, что «дальнейшее пребывание Украинской православной церкви в евхаристическом общении с предстоятелями Элладской и Александрийской поместных православных церквей, а также с иерархами и клириками тех церквей, которые будут иметь евхаристическое общение с представителями ПЦУ, является невозможным».

Как сообщали «ФАКТЫ», на данный момент статус ПЦУ как автокефальной церкви официально признан только Вселенским патриархатом, поместной церковью Греции (Элладской церковью) и Александрийским патриархатом. Остальные 11 поместных православных церквей ее статус не пока не признали.

В начале 2019 года предстоятель ПЦУ Епифаний намерен совершить визит в Грецию и Александрию ради совместного служения с первосвященниками.

Напомним, что после того, как Православная церковь Украины была признана Александрийским патриархатом (одним из древнейших и вторым по чести после Вселенского) российские церковники придумали «наказание» для патриарха Феодора II за поддержку Украины.

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