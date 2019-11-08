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Александрийская церковь признала ПЦУ: что это значит
Александрийский патриархат признал автокефалию Православной церкви Украины во главе в митрополитом Епифанием. Об этом в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).
Священнослужитель отметил, что во время Божественной литургии патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.
«Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию Православной церкви Украины», — отметил архиепископ Евстратий.
Отметим, Александрийская православная церковь или Александрийский патриархат, официально: патриархат Александрии и всей Африки — автокефальная поместная православная церковь, занимающая 2-е место в диптихе автокефальных поместных церквей. Церковь охватывает территорию всей Африки вместе с прилегающими островами.
Напомним, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ. С этого дня Православная церковь Украины стала независимой равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия.
Как сообщали «ФАКТЫ», ПЦУ уже признала Кипрская и Элладская православные церкви.
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