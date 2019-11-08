24.37 / 24.62 26.86 / 27.28
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Александрийская церковь признала ПЦУ: что это значит

13:05 8 ноября 2019 389
церковная служба
Инф. «ФАКТОВ»

Александрийский патриархат признал автокефалию Православной церкви Украины во главе в митрополитом Епифанием. Об этом в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

Священнослужитель отметил, что во время Божественной литургии патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

«Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию Православной церкви Украины», — отметил архиепископ Евстратий.

Отметим, Александрийская православная церковь или Александрийский патриархат, официально: патриархат Александрии и всей Африки — автокефальная поместная православная церковь, занимающая 2-е место в диптихе автокефальных поместных церквей. Церковь охватывает территорию всей Африки вместе с прилегающими островами.

Напомним, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ. С этого дня Православная церковь Украины стала независимой равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия.

Как сообщали «ФАКТЫ», ПЦУ уже признала Кипрская и Элладская православные церкви.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Сивохо

В Донецке жестко ответили Сивохо на заявление о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Торт-оригинал

Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер