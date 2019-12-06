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Украина

Интерпол отказал Украине в розыске убийц крымскотатарского активиста Аметова

16:58 6 декабря 2019 126
Решат Аметов с детьми
Инф. «ФАКТОВ»

Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола отклонил запрос прокуратуры АР Крым, касающийся розыска подозреваемых в убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова в марте 2014 года на территории оккупированного полуострова.

Как сообщает «Украинская правда», запрос касался объявления в международный розыск трех подозреваемых.

«Интерпол, отказав в объявлении в розыск подозреваемых, сослался на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в не предусмотренных законом вооруженных формирований» — сказал прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный.

Ранее сообщалось, что Решату Аметову посмертно присвоили звание Героя Украины.

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