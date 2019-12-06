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Интерпол отказал Украине в розыске убийц крымскотатарского активиста Аметова
Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола отклонил запрос прокуратуры АР Крым, касающийся розыска подозреваемых в убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова в марте 2014 года на территории оккупированного полуострова.
Как сообщает «Украинская правда», запрос касался объявления в международный розыск трех подозреваемых.
«Интерпол, отказав в объявлении в розыск подозреваемых, сослался на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в не предусмотренных законом вооруженных формирований» — сказал прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный.
Ранее сообщалось, что Решату Аметову посмертно присвоили звание Героя Украины.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...