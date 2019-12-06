В Киеве на выходные закроют движение скоростного трамвая

Украина

Поскольку в столице продолжаются строительные работы на Борщаговской трамвайной линии от станции «Гната Юры» до «Улицы Зодчих», в выходные — 7 и 8 декабря — движение трамвая № 1 приостанавливается. При этом трамвай № 3 будет курсировать в привычном режиме.

В то же время на альтернативном маршруте автобуса № 2Т увеличится число машин, чтобы сократить интервал движения до 7 минут (при условии отсутствия заторов и ДТП).

Ремонтные работы в контактной сети по улице Маршала Гречко повлияют на движение ночного троллейбуса № 92Н: в ночь на 7 декабря (с 01:00 до 05:00) его маршрут будет проходить от международного аэропорта «Киев» до площади В. Марченко.

С 7 декабря до 26 января движение автобусов №№ 24, 114 по выходным и праздничным дням организуют по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик), что связано с подготовкой к торжествам и празднованием Нового года на Софийской площади.

А ярмарки (на улицах Иорданской, С. Лифаря, А. Бучмы и Татарской) 7 декабря изменят маршруты автобусов №№ 49, 61, 87, 95, 98, троллейбуса №№ 34, 8 декабря — автобуса № 31.

Движение организовано:

- № 34: улица Северная, проспект Героев Сталинграда, улица Маршала Тимошенко, проспект Героев Сталинграда, проспект С. Бандеры;

- № 61: улицы Радунская, Градинская, С. Лифаря, проспект В. Маяковского, улица Т. Драйзера, проспект Генерала Ватутина, улица Кибальчича, бульвар Перова, улицы Микитенко (обратное направление — С. Стальского), Радужная до ж/д платформы «Троещина»;

- № 98: улицы Радунская, Будищанская, Бальзака (нечетная сторона), М. Цветаевой, Закревского, С. Лифаря, Пуховская и до ТЭЦ-6;

- № 49: от ж/д платформы Левый Берег до улицы А. Бучмы по своей схеме, далее проспектом П. Тычины, Днепровской набережной и снова по действующему маршруту;

- № 87: в направлении улицы Митрополита Андрея Шептицкого от станции метро «Осокорки» до улицы Бучмы по своему маршруту, далее по проспекту Павла Тычины, улице Березняковской и снова по действующей трассе;

- № 95 в направлении массива Никольская Слободка от ж/д платформы Левый Берег до улицы Бучмы по «родному» маршруту, далее по проспекту П. Тычины, Днепровской набережной и снова по обычной схеме;

- № 31: от станции метро «Политехнический институт до улицы Отто Шмидта по действующей трассе, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной и снова по своей трассе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 8 декабря меняется график городской электрички, информировали также о предновогодних перекрытиях, запланированных в Киеве. Напомним, что из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алма-Атинской (Дарница) временно приостановили движение трамваев №№ 23, 32, 33, а до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), реконструируется пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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