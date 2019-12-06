- 00:02 День Катерины: как узнать судьбу и найти свою вторую половинку
- 06.12 23:54 Вербуют уголовников для расправы с противниками за рубежом: раскрыты "методы работы" спецслужб Путина
- 06.12 23:28 "Спасибо, что не выбросили на улицу": патриарх Филарет отреагировал на решение ПЦУ о его судьбе
- 06.12 22:42 Зеленский у Шустера ответил, боится ли встречи с Путиным: полное видео
- 06.12 22:19 Зеленский едет в Париж с "секретным" планом по границе с Россией
- 06.12 22:14 Стало известно, сколько заработали западные поп- и рок-звезды в 2019 году
- 06.12 22:13 Пожар в одесском колледже: занятия возобновятся уже 9 декабря
- 06.12 21:46 В Казахстане запустили флешмоб с извинениями перед Украиной после заявления президента Токаева о Крыме
- 06.12 21:31 Любовь и танцы: участник «Х-фактора» мечтает покорить Андрея Данилко
- 06.12 21:13 Украинка Зевина стала вице-чемпионкой Европы по плаванию
- 06.12 21:09 "Узника Кремля" Якименко заставили отказаться от претензий к издевающимся над ним тюремщикам, — Денисова
- 06.12 21:04 По подозрению в подрыве станции мобильной связи боевики захватили 28-летнего дончанина, уже однажды побывавшего в плену
День Катерины: как узнать судьбу и найти свою вторую половинку
В субботу, 7 декабря, христиане восточного обряда отмечают день святой великомученицы Екатерины. Традиционно этот праздник больше всего приходился по нраву молодежи. Парни просили святую Катерину помолиться об их счастливой судьбе, девчата гадали на суженого, а после заката все вместе устраивали «вечорниці», чтобы поесть борща и весело провести время.
Катерина жила в Александрии в конце III — начале IV века. Она была красивой, высокообразованной и богатой девушкой. Приняв христианство в 304 году, Екатерина стала проповедовать учение Иисуса Христа. По приказу императора Максимиана, который преследовал христиан, Екатерина была предана жестоким пыткам: ее несколько часов избивали плетками, затем держали в темнице без пищи и воды, потом терзали и разрывали ее тело с помощью колес с острыми зубьями. Но Господь послал Ангела, который исцелил ее раны. Увидев это, император в гневе приказал отрубить девушке голову.
В Украине образованную и мудрую Катерину издревле считали покровительницей тех, кто учится, а также заступницей женихов и невест, а день ее памяти называли «святом дівочої долi». Люди верили, что тем, кто с верой просит, Господь по молитвам святой обязательно пошлет работящих и любящих мужа или жену. В старину молодые люди, желавшие создать крепкую семью, накануне праздника строго постились, чтобы по молитвам святой Бог послал им добрую супругу (кстати, в этом году день великомученицы Екатерины пришелся на субботу, а в пятницу как раз соблюдается строгий пост).
Читайте также: Быстро и просто: что готовить в Рождественский пост
Ну, а чтобы выяснить, скоро ли удастся найти себе пару, и девчата, и парни в этот день устраивали гадания. Способов заглянуть в будущее наши предки знали немало. К примеру, популярным был способ гадания на Псалтыри. Тому, кто хотел узнать свою судьбу, клали на голову Псалтырь, открывали на любой странице и читали попавшиеся на глаза строки. Селяне, не умевшие читать, ходили с этой целью к дьякону. В Украине даже родилась поговорка: «Дяк з Псалтиря ворожить, що Бог кому положить». Впрочем, Церковь всегда негативно относилась к таким попыткам приоткрыть завесу грядущего. Священники всякий раз напоминают людям о том, что гадание — это грех и обращение к темным и очень опасным для человека темным силам.
В наше время к гаданиям относятся, как к своего рода веселому развлечению в праздники — на Катерину, Андрея, в ночь на Крещение. Традиционно гадают девушки, желающие узнать, скоро ли выйдут замуж, кто станет супругом и будут ли они жить с ним в мире и согласии. А способов узнать это дошло до нас от предков немало. Вот некоторые из них.
* Утром в день Катерины до восхода солнца срезать несколько веточек вишни и поставить в воду на подоконник. Если ко дню святого Василия (14 января) зацветут, значит, Екатерина помолилась и через год девушка выйдет замуж. Если ветка засохнет — это плохой знак.
* Взять немного зерен пшеницы и разложить по две штучки. Если получилось парное число, то человек, о котором ты думаешь, станет твоим мужем и вас ждет счастливый брак.
* Свою расческу положить на ночь под подушку и вспомнить перед сном о милом человеке. Сон покажет, суждено ли вам быть вместе.
* Рукавичку или перчатку оставить на пороге либо на заборе возле дома. Если утром ее там не окажется, в вашей жизни появится человек, с которым судьба свяжет на долгие годы.
* «Коллективное» гадание. Подружки берут по луковице и ставят их прорастать в баночку с водой. Та девушка, чья луковица первой пустит зеленые росточки, прежде остальных выйдет замуж.
* Оригинальный способ узнать, каким будет супруг, — пройтись вечером под окнами чужих домов. Характер суженого предскажут разговоры, которые удастся подслушать.
* Перед сном положить под подушку четыре игральные карты — королей всех мастей — и сказать при этом: «Приди ко мне, мой суженый!» или «Суженый, приснись!» Считается, что жених обязательно придет во сне в виде одного из королей. Если это пиковый король, значит, муж будет пожилым и ревнивым. Червовый означает молодого и обеспеченного. Трефовый — руку и сердце предложит военный или чиновник. А бубновый — это нынешний друг, человек, с которым вы уже общаетесь.
* Простой способ узнать имя будущего мужа — выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину, как его зовут.
* Еще один способ — вкусный, но и трудозатратный. Надо испечь пирожки, вложив в начинку скрученные листочки с написанными на них мужскими именами. Какое имя попадется первым, так и будут звать мужа.
Читайте также: Рождественский кекс, который можно печь сейчас: чем дольше хранится, тем вкуснее (фото)
* Взять стакан с ровным донышком без узоров, налить три четверти воды и посередине осторожно опустить обручальное кольцо. Через него надо долго всматриваться в донышко. Возможно, вам повезет и вы увидите в воде лицо суженого.
Традиции праздника
В старину на Катерину девушки устраивали праздник у одной из подруг. Приносили продукты и вместе варили борщ и кашу (поскольку день Катерины всегда приходится на Рождественский пост, блюд из мяса и молочных продуктов не готовили). Парням позволялось прийти на «вечорниці» без приглашения. Зайдя в дом, они традиционно здоровались такими словами: «Добридень, панiматко і вся чесна громадо! Чи дозволите завiтати до оселi та привітатися з Катериною?» Получив разрешение, на стол клали хлеб и поздравляли присутствующих с праздником: «Зi святою Катериною, з добрим вечором, здоровеньки були!» Сев за стол парами, все вместе ужинали, пели песни про долю и веселились от души.
Чего нельзя делать в день Катерины
Поскольку праздник приходится на Рождественский пост, верующие не едят мясных и молочных продуктов и не употребляют алкоголь. Традиционно в этот день готовят постный борщ и кашу.
Нельзя заниматься домашними делами, выполнять тяжелые работы в доме и во дворе. Согласно поверью, у беременных женщин, которые придерживаются этого запрета, легко пройдут роды.
В праздник Катерины нежелательно разжигать огонь, топить печь или камин, «щоб життя не задимлювалося».
Приметы дня
Ясный день на Катерину предвещает морозную зиму.
На Катерину тепло — морозы ударят не раньше, чем на Варвару (17 декабря).
Оттепель и туман предсказывают, что похолодает только через 10 дней.
В этот день именины празднуют: Екатерина, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Марк, Семен, Михаил, Иван.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы, или Третьей Пречистой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!