День Катерины: как узнать судьбу и найти свою вторую половинку

Украина

В субботу, 7 декабря, христиане восточного обряда отмечают день святой великомученицы Екатерины. Традиционно этот праздник больше всего приходился по нраву молодежи. Парни просили святую Катерину помолиться об их счастливой судьбе, девчата гадали на суженого, а после заката все вместе устраивали «вечорниці», чтобы поесть борща и весело провести время.

Катерина жила в Александрии в конце III — начале IV века. Она была красивой, высокообразованной и богатой девушкой. Приняв христианство в 304 году, Екатерина стала проповедовать учение Иисуса Христа. По приказу императора Максимиана, который преследовал христиан, Екатерина была предана жестоким пыткам: ее несколько часов избивали плетками, затем держали в темнице без пищи и воды, потом терзали и разрывали ее тело с помощью колес с острыми зубьями. Но Господь послал Ангела, который исцелил ее раны. Увидев это, император в гневе приказал отрубить девушке голову.

В Украине образованную и мудрую Катерину издревле считали покровительницей тех, кто учится, а также заступницей женихов и невест, а день ее памяти называли «святом дівочої долi». Люди верили, что тем, кто с верой просит, Господь по молитвам святой обязательно пошлет работящих и любящих мужа или жену. В старину молодые люди, желавшие создать крепкую семью, накануне праздника строго постились, чтобы по молитвам святой Бог послал им добрую супругу (кстати, в этом году день великомученицы Екатерины пришелся на субботу, а в пятницу как раз соблюдается строгий пост).

Ну, а чтобы выяснить, скоро ли удастся найти себе пару, и девчата, и парни в этот день устраивали гадания. Способов заглянуть в будущее наши предки знали немало. К примеру, популярным был способ гадания на Псалтыри. Тому, кто хотел узнать свою судьбу, клали на голову Псалтырь, открывали на любой странице и читали попавшиеся на глаза строки. Селяне, не умевшие читать, ходили с этой целью к дьякону. В Украине даже родилась поговорка: «Дяк з Псалтиря ворожить, що Бог кому положить». Впрочем, Церковь всегда негативно относилась к таким попыткам приоткрыть завесу грядущего. Священники всякий раз напоминают людям о том, что гадание — это грех и обращение к темным и очень опасным для человека темным силам.

В наше время к гаданиям относятся, как к своего рода веселому развлечению в праздники — на Катерину, Андрея, в ночь на Крещение. Традиционно гадают девушки, желающие узнать, скоро ли выйдут замуж, кто станет супругом и будут ли они жить с ним в мире и согласии. А способов узнать это дошло до нас от предков немало. Вот некоторые из них.

* Утром в день Катерины до восхода солнца срезать несколько веточек вишни и поставить в воду на подоконник. Если ко дню святого Василия (14 января) зацветут, значит, Екатерина помолилась и через год девушка выйдет замуж. Если ветка засохнет — это плохой знак. * Взять немного зерен пшеницы и разложить по две штучки. Если получилось парное число, то человек, о котором ты думаешь, станет твоим мужем и вас ждет счастливый брак. * Свою расческу положить на ночь под подушку и вспомнить перед сном о милом человеке. Сон покажет, суждено ли вам быть вместе. * Рукавичку или перчатку оставить на пороге либо на заборе возле дома. Если утром ее там не окажется, в вашей жизни появится человек, с которым судьба свяжет на долгие годы. * «Коллективное» гадание. Подружки берут по луковице и ставят их прорастать в баночку с водой. Та девушка, чья луковица первой пустит зеленые росточки, прежде остальных выйдет замуж.

* Оригинальный способ узнать, каким будет супруг, — пройтись вечером под окнами чужих домов. Характер суженого предскажут разговоры, которые удастся подслушать.

* Перед сном положить под подушку четыре игральные карты — королей всех мастей — и сказать при этом: «Приди ко мне, мой суженый!» или «Суженый, приснись!» Считается, что жених обязательно придет во сне в виде одного из королей. Если это пиковый король, значит, муж будет пожилым и ревнивым. Червовый означает молодого и обеспеченного. Трефовый — руку и сердце предложит военный или чиновник. А бубновый — это нынешний друг, человек, с которым вы уже общаетесь.

* Простой способ узнать имя будущего мужа — выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину, как его зовут.

* Еще один способ — вкусный, но и трудозатратный. Надо испечь пирожки, вложив в начинку скрученные листочки с написанными на них мужскими именами. Какое имя попадется первым, так и будут звать мужа.

* Взять стакан с ровным донышком без узоров, налить три четверти воды и посередине осторожно опустить обручальное кольцо. Через него надо долго всматриваться в донышко. Возможно, вам повезет и вы увидите в воде лицо суженого.

Традиции праздника

В старину на Катерину девушки устраивали праздник у одной из подруг. Приносили продукты и вместе варили борщ и кашу (поскольку день Катерины всегда приходится на Рождественский пост, блюд из мяса и молочных продуктов не готовили). Парням позволялось прийти на «вечорниці» без приглашения. Зайдя в дом, они традиционно здоровались такими словами: «Добридень, панiматко і вся чесна громадо! Чи дозволите завiтати до оселi та привітатися з Катериною?» Получив разрешение, на стол клали хлеб и поздравляли присутствующих с праздником: «Зi святою Катериною, з добрим вечором, здоровеньки були!» Сев за стол парами, все вместе ужинали, пели песни про долю и веселились от души.

Чего нельзя делать в день Катерины

Поскольку праздник приходится на Рождественский пост, верующие не едят мясных и молочных продуктов и не употребляют алкоголь. Традиционно в этот день готовят постный борщ и кашу.

Нельзя заниматься домашними делами, выполнять тяжелые работы в доме и во дворе. Согласно поверью, у беременных женщин, которые придерживаются этого запрета, легко пройдут роды.

В праздник Катерины нежелательно разжигать огонь, топить печь или камин, «щоб життя не задимлювалося».

Приметы дня

Ясный день на Катерину предвещает морозную зиму.

На Катерину тепло — морозы ударят не раньше, чем на Варвару (17 декабря).

Оттепель и туман предсказывают, что похолодает только через 10 дней.

В этот день именины празднуют: Екатерина, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Марк, Семен, Михаил, Иван.

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