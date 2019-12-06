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Происшествия

Женщина-водитель с 4,5 промилле алкоголя в крови летала по трассе Киев — Харьков (фото)

19:39 6 декабря 2019 35
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На автодороге Киев-Харьков произошло ДТП — автомобиль Subaru XV 2.0 съехал в кювет. К счастью, пострадавших не было, но женщина-водитель пребывала в состоянии столь сильного алкогольного опьянения, что это может претендовать на рекорд.

Пресс-служба патрульной полиции Киевской области сообщает, что у женщины были внешние признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, покраснение лица и неустойчивая походка.

Водитель прошла освидетельствование на состояние опьянения, результат которого — 4,5 промилле алкоголя в крови, что, по информации медиков, является смертельной дозой. Автомобиль эвакуировали на ближайшую штрафплощадку.

Ранее сообщалось, что в Польше поезд «Интерсити» сбил легковую машину с пьяными украинцами. Автомобиль не успел съехать с переезда. Пострадавшие украинцы работают на предприятии Клобуцкого повета.

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