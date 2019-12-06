"Очевидная угроза независимости": Венецианская комиссия забраковала судебную реформу Зеленского

Украина

Венецианская комиссия вынесла вердикт в отношении изменений в законодательство Украины в сфере правосудия, которые получили неформальное название «судебная реформа Зеленского». Эксперты назвали ее очевидной угрозой независимости судей.

По мнению представителей комиссии, реформа, которая приведет к значительным изменениям в составе Верховного суда, «посылает сигнал как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного суда оставаться на своих постах или нет».

В Комиссии отмечают, что реформа Верховного суда может быть проведена после сокращения его огромной рабочей нагрузки, в т. ч. путем реформирования судов первой и второй инстанции, что должно стать ключевым направлением реформы.

Таким образом, сообщает УНН, эксперты Совета Европы настаивают на отмене наиболее проблематичного положения закона о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек, заявляя, что это может быть реализовано только «на более позднем этапе», когда текущая нагрузка на судей будет очищена.

Кроме того, они предлагают передать обжалование дисциплинарных решений Высшего совета судей непосредственно в Верховном суде, а не в нереформированных административных судах.

Ранее в Венецианской комиссии раскритиковали новый закон о государственном языке.

А параллельно Венецианская комиссия не возражает против делегации России в ПАСЕ.



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