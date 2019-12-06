Венецианская комиссия призвала Украину остановить действие положений о государственном языке

Политика

В Венецианской комиссии (ВК) заявили, что Украине необходимо добиться баланса в языковой политике — это позволит избежать межэтнической напряженности. Такой баланс до сих пор не достигнут, в том числе и в новом законе о государственном языке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Венецианская комиссия признает, что языковая политика «является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией.

Пресс-служба Совета Европы сообщает: «Венецианская комиссия полностью понимает необходимость поощрения использования украинского языка как государственного. Поэтому похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке», — поясняют в ВК.

Также ВК с одобрением отнеслась к тому, что в некоторых областях предусматривается использование языков меньшинств параллельно с государственным языком.

«Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу», — считают в ВК.

Закон о меньшинствах предлагается подготовить после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, «особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов».

В ВК считают, что из закона необходимо изъять статью, которая устанавливает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

Также отмечается, что «частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда их видно и слышно другим в общественных местах».

ВК предлагает пересмотреть и требования к квоте для контента на украинском языке, а также заменить требования одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства и на украинском языке в один и тот же день. Комиссия считает, что необходимо пересмотреть положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке.

Указан и ряд других замечаний.

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия не возражает против делегации России в ПАСЕ.

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