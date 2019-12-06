- 21:13 Украинка Зевина стала серебряным призером ЧЕ по плаванию
- 21:09 "Узника Кремля" Якименко заставили отказаться от претензий к издевающимся над ним тюремщикам, — Денисова
- 21:04 По подозрению в подрыве станции мобильной связи боевики захватили 28-летнего дончанина, уже однажды побывавшего в плену
- 20:54 «Шахтер» с вернувшимся в строй Марлосом разгромил в донецком дерби «Олимпик»: видеообзор матча
- 20:39 "Очевидная угроза независимости": Венецианская комиссия забраковала судебную реформу Зеленского
- 20:37 Во Флориде араб застрелил трех человек на базе ВМС США
- 20:28 В психоневрологическом интернате на Днепропетровщине пациентов избивали и заставляли заниматься сексом
- 20:16 В МВД собрали организаторов акций 8-9 декабря в Киеве: о чем говорили
- 19:57 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 19:43 Дела не будет: ГБР не увидело криминала в угрозах нардепа Кивы "отрезать голову"
- 19:39 Женщина-водитель с 4,5 промилле алкоголя в крови летала по трассе Киев — Харьков
- 19:37 Украинскую чемпионку Универсиады надолго дисквалифицировали за допинг
"Узника Кремля" Якименко заставили отказаться от претензий к издевающимся над ним тюремщикам, — Денисова
Прокурор Саратовской области в России заставил украинца Владимира Якименко, заявившего об издевательствах над ним, отказаться от претензий к администрации колонии ФКУ ИК 4 УФСИН России.
Более того, как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, Якименко угрожали новым обвинением в совершении преступления из-за его обращения к ней.
В связи с этим омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и президенту Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера с призывам содействовать визитам к Якименко представителей международных гуманитарных организаций.
Владимир Якименко был задержан на админгранице с аннексированным Крымом летом 2017 года. Его обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.
Напомним, ранее Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния узника Кремля — украинца Александра Шумкова, отбывающего «наказание» в Тверской области России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...