Украина

"Узника Кремля" Якименко заставили отказаться от претензий к издевающимся над ним тюремщикам, — Денисова

Прокурор Саратовской области в России заставил украинца Владимира Якименко, заявившего об издевательствах над ним, отказаться от претензий к администрации колонии ФКУ ИК 4 УФСИН России.

Более того, как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, Якименко угрожали новым обвинением в совершении преступления из-за его обращения к ней.

В связи с этим омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и президенту Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера с призывам содействовать визитам к Якименко представителей международных гуманитарных организаций.

Владимир Якименко был задержан на админгранице с аннексированным Крымом летом 2017 года. Его обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния узника Кремля — украинца Александра Шумкова, отбывающего «наказание» в Тверской области России.

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