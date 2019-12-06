23.60 / 23.85 26.09 / 26.48
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Узника Кремля" Якименко заставили отказаться от претензий к издевающимся над ним тюремщикам, — Денисова

21:09 6 декабря 2019 16
Колония в Сартовской области
Инф. «ФАКТОВ»

Прокурор Саратовской области в России заставил украинца Владимира Якименко, заявившего об издевательствах над ним, отказаться от претензий к администрации колонии ФКУ ИК 4 УФСИН России.

Более того, как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, Якименко угрожали новым обвинением в совершении преступления из-за его обращения к ней.

В связи с этим омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и президенту Международного Комитета Красного Креста Питера Маурера с призывам содействовать визитам к Якименко представителей международных гуманитарных организаций.

Владимир Якименко был задержан на админгранице с аннексированным Крымом летом 2017 года. Его обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния узника Кремля — украинца Александра Шумкова, отбывающего «наказание» в Тверской области России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер