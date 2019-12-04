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Бьют и заставляют раздеваться догола: в России тюремщики издеваются над украинцем Якименко
В России тюремщики издеваются над незаконно осужденным участником «Автомайдана» Владимиром Якименко, который был задержан на админгранице с аннексированным Крымом, осужден и отправлен в колонию в Саратовской области. Ранее на границе с Крымом оккупационные власти задержали 34-летнего жителя Закарпатской области.
О фактах издевательств над украинцем сообщила омбудсмен Людмила Денисова. «По имеющейся информации, работники исправительного учреждения применяют к нему физическое насилие, а именно бьют по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться догола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей. Есть факт предвзятого отношения к нему из-за гражданства», — сообщает Денисова в социальных сетях.
По словам омбудсмена, Владимир страдает от болей в животе и имеет проблемы с зубами, однако ему отказывают в медицинской помощи. «Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования», — добавила она. Людмила Денисова сообщила, что обратилась к российской стороне с требованием проверить условия содержания гражданина Украины и оказать ему необходимую помощь.
Владимир Якименко был задержан на админгранице с аннексированным Крымом летом 2017 года. Его обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к 15,5 годам лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее ФСБ в Крыму задержала жительницу Севастополя. В российской спецслужбе утверждают, что гражданка России была завербована украинской разведкой.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!