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Арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили россиянин ранее служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и участвовал как минимум еще в одном заказном убийстве. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, пишет «Радио Свобода».

Расследователи идентифицировали убийцу Хангошвили как Вадима Красикова.

О том, что Красиков, арестованный в Германии с документами на имя Вадима Соколова, ранее был объявлен в розыск по обвинению в убийстве бизнесмена в Москве, сообщалось в первой части расследования. Во второй же части утверждается, что он участвовал и в убийстве бизнесмена Юрия Козлова в апреле 2007 года в городе Костомукша в Карелии.

Красиков был одним из подозреваемых по этому делу, информация о котором сейчас удалена из базы данных. Он был объявлен в розыск. Двух других обвиняемых с фамилиями Иванов и Фоменко судили по этому делу в 2014 году. Их объединяло то, что они служили ранее в спецназе ФСБ «Вымпел».

Как говорится в расследовании, судебный процесс об убийстве Козлова был приостановлен, а в июне 2015 года Красикова убрали из федерального розыска и базы Интерпола. Вскоре после этого получил паспорт на имя Соколова.

В расследовании утверждается, что Красиков, предположительно, был завербован спецслужбами РФ как наемный убийца. Подобная же схема, как утверждается, была применена при вербовке Алексея Комаричева, который в Украине весной этого года пытался взорвать автомобиль офицера военной разведки. В Киев он приехал по документам на имя Андрея Ломако. Бомбой ему оторвало обе руки, но он выжил. Ранее он был сотрудником ФСКН. Утверждается, что в Киеве он выполнял задание российской военной разведки.

В расследовании приводится еще один пример — в 2015 году гражданин России Олег Смородинов с уголовным прошлым и опытом участия в боевых действиях в Донбассе, как утверждается, был завербован российскими спецслужбами, отправлен в украинский город Ровно, где убил офицера. Впоследствии в Украине он был арестован. Об этом деле весной 2019 года писала The New York Times. Утверждается, что у него был список из 6 человек — предполагаемых жертв будущих покушений, которые ранее были консультантами грузинской армии во время конфликта с Россией в 2008 году, как и убитый в Берлине Хангошвили. В расследовании Bellingcat утверждается, что российские спецслужбы, используя бывших уголовников, предположительно, сводят счеты с теми, кто в 2008 году воевал против России в Грузии.

Первая часть расследования Bellingcat была опубликована 3 декабря. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков​. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 80-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.

Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским — в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нем же скрылся. Bellingcat отмечает также, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.

Напомним, что 3 декабря агентства сообщили, что немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства Хангошвили. Официально власти Германии на следующий день заявили, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду на саммите НАТО, что Германия приняла решение о высылке дипломатов, когда стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием.

Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом.

Как известно, Хангошвили — уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений​, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным дело об убийстве в Берлине этнического чеченца из Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором есть «российский след».

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