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Кейт Миддлтон, нарядившись в рождественские цвета, посетила мастерскую эльфов (фото)

16:34 4 декабря 2019 405
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На следующий день после торжественного приема в Букингемском дворце Кейт Миддлтон, которая была накануне назначена королевой Елизаветой патроном благотворительной организации Family Action, встретилась с опекаемыми этим фондом семьями. Герцогиня Кембриджская прибыла в графство Бакингемшир на ферму, которая временно была превращена в «Зачарованный лес эльфов».

37-летняя герцогиня посетила местную «мастерскую эльфов», делала вместе с малышами праздничные украшения, выбирала елки для школ и детских садов.

Как сообщает Daily Mail, Кейт была одета в практичные ботинки, джинсы и одежду традиционных рождественских цветов — красную куртку Perfect Moment стоимостью 413 долларов и зеленый джемпер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках кулинарного рождественского шоу на телевидении.

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