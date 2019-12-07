Вера Брежнева устроила эротическое шоу на сцене (видео)

Шоу-бизнес

Родившаяся в Украине российская певица Вера Брежнева, которая недавно получила от мужа чемодан, решила, очевидно, расширить перечень своих сценических амплуа и подалась в стенд-ап комики. В частности, звезда приняла участие в съемках Comedy Club — но не как зритель, а как комик!

Выйдя на сцену, Вера рассказала зрителям о «тяготах» своей жизни — дескать, никто не видит в ней обычного человека, а воспринимают как недосягаемую звезду, небожителя и, конечно, как о-о-очень сексуальную женщину, которая и в повседневной жизни ведет себя, как на сцене.

Такой «шлеф» за певицей тянется с времен участия в группе «ВИА Гра», где продюсеры делали расчет на сексуальность.

Чтобы показать все на практике, Брежнева представила сценку покупки баклажана с эротическими вздохами и ужимками — так как, очевидно, видят ее в своем воображении поклонники. Также она привлекла для наглядности яйца.

«Я нормальный человек», — сказала в завершение Вера.

Поклонники пришли в восторг от увиденного.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вера Брежнева не собирается уходить в декрет, так как у нее очень много работы. Она сегодня самый успешный проект Константина Меладзе, поэтому вынуждена впахивать гастролях, не раздумывая о возможных изменах мужа.

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