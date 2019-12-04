Шоу-бизнес

Кормит его: друзья Меладзе и Брежневой рассказали о секретах пары

Певица Вера Брежнева, которую недавно заподозрили в беременности, не собирается в декрет, ведь у нее много работы.

Об этом кп.ру рассказали друзья Брежневой и Константина Меладзе.

Работа также отвлекает ее от слухов об измене мужа. «Вера фактически кормит весь продюсерский центр своего мужа. Она сегодня самый успешный проект Константина Меладзе. Она впахивает на гастролях, ей просто не до измен», — уверены друзья.

Они также рассказали, что перед свадьбой Меладзе подарил певице свободу. «Костя позволил Вере запатентовать псевдоним „Вера Брежнева“ как собственный товарный знак. То есть даже в случае их развода у Веры останется сценическое имя», — отметил один из друзей.

Напомним, что Меладзе подозревают в романе с одной из его подопечных.

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