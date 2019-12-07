Все запутано: сменившая пол экстрасенс Джулия Ванг решила стать певицей в образе певца

Шоу-бизнес

Победительница 15-го сезона российской «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг, которая запомнилась как харизматичная блондинка, но затем заявила о том, что она на самом деле — Томас, и всегда была мужчиной, продолжает удивлять публику.

В частности, она собирается выступать на сцене как певица, но в образе певца Томаса, пишет VistaNews.

Один из организаторов концерта Ванг сообщил, что еще до «Битвы экстрасенсов» Джулия занималась вокалом, выступала в клубах и отлично чувствовала себя на сцене.

По его мнению, колоритный голос, талант и связи могут помочь экстрасенсу быстро добиться успеха.

В свою очередь, журналисты начали подозревать Ванг в том, что ее заявления о том, что она — биологический мужчина, — всего лишь «хайп» или даже продуманный обман зрителей.

«Получается, что сменившая пол девушка решила покорить сцену в качестве певицы. Неужели весь этот театр был продуманным пиар-ходом? Очевидно, что историю с „ошибкой природы“ Ванг придумала ради привлечения к себе внимания. Петь у звезды „Битвы экстрасенсов“ получалось с большим успехом. Теперь, в новом образе, она имеет еще больше шансов расположить к себе зрителей», — говорится в статье.

Автор отмечает, что никаких доказательств того, что Ванг на самом деле сменила пол, нет, но образ Томаса уже полюбился многим поклонникам участницы «Битвы». Поэтому, возможно, что шумиха была затеяна лишь для того, чтобы раскрутить образ Томаса на сцене.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джулия Ванг рассказывала, будто у нее синдром Морриса — врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым гормонам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.

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