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Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)

14:01 25 октября 2019 475
Джулия Ванг Томас Винсор-Ньютон
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг, которая запомнилась как харизматичная блондинка, показала себя настоящую. Точнее, настоящего. Теперь она называет себя Томасом и утверждает, что всегда была мужчиной. А женский облик ему якобы навязали продюсеры мистического шоу.

В новой публикации в Instagram Том показал свое обновленное обнаженное тело. На снимке он позирует в одних плавках. В посте он решил развеять все слухи вокруг своей персоны и прекратить спекуляции на тему его пола.

«Добрый день. Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться», — пишет Том.

Он заявляет, что не является трансгендером и грозит судом тем, кто его так назовет. Он говорит, что генетически является мужчиной. Однако при рождении его пол был определен неверно.

В 15 лет ему ввели в грудь специальный гель, от которого он избавился с помощью нескольких операций.

«Осталась мужская грудь, которая изначально и была», — сказал Том и уточнил, что «пол не меняют, а корректируют».

Напомним, ранее Джулия Ванг рассказывала, что у нее синдром Морриса — врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина, но по генетическим показателям является мужчиной.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дочь знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло считает себя мальчиком. Она носит мальчуковую одежду, короткую стрижку. Также зарубежные СМИ сообщают, что Шайло готовится к смене пола.

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