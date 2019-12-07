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Собака-йог удивила сеть (видео)
Сеть удивила собака, продемонстрировавшая необыкновенную гибкость. Сидя на кресле, она складывалась пополам вниз головой, не выказывая при этом никакого дискомфорта, и принимала другие невероятные позы.
Пользователей сети впечатлил видеоролик, опубликованный на интернет-платформе Reddit. «Собака-йог», «Жидкий позвоночник», «Эта собака неправильно собрана — ее нужно починить», «Я пыталась принять такое же положение — и у меня ничего не вышло», «Такое впечатление, что ваша собака сделана из двух собак с разными разумами. Нижняя половина и верхняя» — писали комментаторы.
Сам автор озаглавил видео: «Я думаю, это полностью характеризует мою собаку».
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео с насмешившей сеть реакцией кота при виде котенка, которого принесли домой хозяева.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..