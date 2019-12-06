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Селезню-маньяку пришлось удалить половой орган из-за патологической склонности к сексу (фото)
Селезню по кличке Дэйв, проживающему на одной из ферм близ британского города Торки, пришлось удалить его половой орган в ходе операции, которую выполнили специалисты ветеринарной клинике в городе Бристоль. Владелец Дэйва, 39-летний Джош Уотсон, говорит, что у селезня была прямо-таки патологическая склонность к сексу. Он спаривался со своими утками Дорой, Фредой и Эдит по десять раз в день. В конце концов, как сообщает издание Mirror, из-за своей любвеобильности он повредил пенис и туда попала инфекция. Птице прописали антибиотики и болеутолители. А Джош должны был ежедневно промывать Дэйву его мужское достоинство. Однако лечение не давало результата, поскольку даже травмы и боль не смогли удержать его от стремления постоянно заниматься любовью. В итоге пенис пришлось удалить хирургическим путем.
«Сейчас он чувствует себя хорошо. Только вот потерял свой член. Полагаю, он весьма расстроен по этому поводу… Думаю, что он нимфоман. Он спаривался с утками постоянно, даже, когда не было брачного сезона. Он не останавливался круглый год. Зимой он должен был бы успокаиваться. Утки перестают нести яйца. Но его это не останавливало — он продолжал», — рассказал хозяин. Он также рассказал, что одной из уток Дэйв надоел своими приставаниями, и она в конце концов начала часто давать ему отпор. Но остальные были довольны.
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