23.62 / 23.86 26.13 / 26.50
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Селезню-маньяку пришлось удалить половой орган из-за патологической склонности к сексу (фото)

13:13 6 декабря 2019 365
Селезень Дэйв
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Селезню по кличке Дэйв, проживающему на одной из ферм близ британского города Торки, пришлось удалить его половой орган в ходе операции, которую выполнили специалисты ветеринарной клинике в городе Бристоль. Владелец Дэйва, 39-летний Джош Уотсон, говорит, что у селезня была прямо-таки патологическая склонность к сексу. Он спаривался со своими утками Дорой, Фредой и Эдит по десять раз в день. В конце концов, как сообщает издание Mirror, из-за своей любвеобильности он повредил пенис и туда попала инфекция. Птице прописали антибиотики и болеутолители. А Джош должны был ежедневно промывать Дэйву его мужское достоинство. Однако лечение не давало результата, поскольку даже травмы и боль не смогли удержать его от стремления постоянно заниматься любовью. В итоге пенис пришлось удалить хирургическим путем.

«Сейчас он чувствует себя хорошо. Только вот потерял свой член. Полагаю, он весьма расстроен по этому поводу… Думаю, что он нимфоман. Он спаривался с утками постоянно, даже, когда не было брачного сезона. Он не останавливался круглый год. Зимой он должен был бы успокаиваться. Утки перестают нести яйца. Но его это не останавливало — он продолжал», — рассказал хозяин. Он также рассказал, что одной из уток Дэйв надоел своими приставаниями, и она в конце концов начала часто давать ему отпор. Но остальные были довольны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сальма Хайек повеселила сеть видео, в котором она пытается выгнать утку, проникшую в ее шикарный дом в Лондоне.

Читайте также: Сеть насмешила реакция кота при виде котенка, которого принесли домой хозяева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Сгоревшее здание колледжа в Одессе

Пожар в одесском колледже: количество пострадавших и пропавших без вести растет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер