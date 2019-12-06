Сеть насмешила реакция кота при виде котенка, которого принесли домой хозяева (видео)

Мир

На платформе Reddit появилось смешное видео, в котором кот впервые встречается с новым членом семьи. Маленького котенка приносят в дом в картонной коробке. Заинтересовавшийся ею «старожил» беспечно подходит понюхать незнакомый предмет, когда замечает высунувшегося из нее серого котенка. Увидев его, взрослый кот в ужасе отшатывается назад. И застывает в полном шоке, не веря своим глазам.

«Он начинает тереться мордой о коробку с таким видом, будто говорит: „Ну что вы, ребята, да не надо было… Это новая коробка мне в подар… Что за черт!!!“», «Вы что, решили меня заменить?», «Когда понимаешь, что ты уже больше не ребенок» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом коте, который ревнует хозяина к котенку и возмущенно наблюдает за их совместной игрой.

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