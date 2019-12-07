Украина

Тепло и почти сухо: синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье

В воскресенье, 8 декабря, синоптическая ситуация в Украине останется неизменной — температура воздуха будет колебаться между отметками минус 3 градуса и плюс 4 градусов. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

На севере страны солнца станет меньше, местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах высока вероятность снега (правда, он будет незначительным).

В Киеве в воскресенье увеличится облачность, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 5 градусов выше нуля.

«Декабрь пока что снега не дает, морозы прячет, основные погодные баталии наблюдаются на северном западе Европы», — констатировала синоптик.

Напомним, в Украинском Гидрометцентре опровергли прогноз о возможности прихода в Украину снегопадов и дождей с мокрым снегом.

А народные синоптики ждут во второй декаде декабря и оттепелей, и морозов до 12 градусов.



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