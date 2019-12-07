Зеленский провел закрытое заседание СНБО: стало известно о принятом решении

Политика

На закрытом заседании Совета по национальной безопасности и обороны Украины 7 декабря под председательствованием президента Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в «нормандском формате», который будет воплощаться как основной. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

«Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время», — заявил он.

По его словам, сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

«Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, — это уже производные от, скажем так, определенных сценариев», — указал он.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Данилов напомнил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, является возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

«Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию», — заявил Данилов.

По его словам, в СНБО настроены оптимистично по поводу результатом встречи «нормандской четверки».

Также глава СНБО заявил, что государство не снимает с повестки дня вопрос возвращения аннексированного Крыма в состав Украины.

«Вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, потому что вопрос Крыма также для нас является ключевым. Мы свои земли, которые принадлежат Украине, мы свою территориальную целостность будем защищать», — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО сообщил, что на «нормандскую» встречу с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированную на 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет сильная команда, в состав которой входит не более 10 человек.

«Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с президентом — мощная, и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы. Наш президент — человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности — перебьет, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы», — рассказал Данилов.

Как писали «ФАКТЫ», 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины, по итогам которого принял решение провести закрытое заседание СНБО 7 декабря.

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