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Украина

Зеленский провел совещание с силовиками и назначил дату заседания СНБО в закрытом режиме

23:55 4 декабря 2019 40
Зеленский совещание
Инф. «ФАКТОВ»

Помимо встречи с представителями церквей президент Украины Владимир Зеленский провел в среду, 4 декабря, совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины, по итогам которого принял решение провести закрытое заседание СНБО в субботу, 7 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета по национальной безопасности и обороны Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания было принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в сообщении.

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что заседание Совета национальной безопасности и обороны перед нормандским встречей должно было состояться 4 декабря.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 3 декабря провел координационное совещание, на котором обсуждали сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, возвращение Донбасса планируется при поддержке международных партнеров.

Как известно, встреча в нормандском состоится 9 декабря в Париже. Главы Украины, Российской Федерации, Франции и Германии подтвердили свое участие в ней. Кроме того, 1 декабря у Путина заявили о намерении в рамках саммита провести встречу с Зеленским один на один.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс- замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что во время встречи в «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин может выдвинуть украинскому президенту Владимиру Зеленскому новые условия — дальнейшее разведение войск и принятие закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. По его мнению, в этих вопросах есть «много подводных течений».

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