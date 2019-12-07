- 19:57 Биатлон в Эстерсунде: Украина ворвалась в топ-6 мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 19:48 В Нижнем Новгороде машина врезалась в колонну детей, погибла учительница
- 19:28 "Пошли, я его добью": вскрылись резонансные подробности об убийстве активиста подростками в Бахмуте
- 19:20 «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» — 0:2: онлайн-трансляция матча английской премьер-лиги, видео гола
- 18:59 «Колос» из Ковалевки одержал первую разгромную победу в премьер-лиге: видеообзоры матчей
- 18:57 Пожар в одесском колледже: количество погибших увеличилось до семи
- 18:46 В Киеве авто слетело с моста и перевернулось: эксклюзивные фото и видео страшной аварии
- 18:06 Накануне встречи "нормандской четверки" во всех храмах ПЦУ пройдут молебны за победу Украины
- 17:42 Расстрелянная "Таблетка" стала памятником погибшим на Донбассе военным медикам
- 17:22 Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2"
- 17:14 "Электричество кончилось": встреча Путина с Лукашенко началась в темноте
- 17:02 «Никто не просил ни сливок, ни сиропа»: «ФАКТЫ» разыскали парня, который раздавал бесплатный кофе на пожаре в Одессе
"Пошли, я его добью": вскрылись резонансные подробности об убийстве активиста подростками в Бахмуте (видео)
В Бахмутском суде (Донецкая область), где избирали меру пресечения студенту педучилища, до смерти избившего известного волонтера Артема Мирошниченко, во время выступления матери подростка выяснились шокирующие подробности.
Женщина рассказала, что вечером сын с разбитой рукой вернулся домой с другом. Матери он сказал, что упал. Позже женщина услышала, как подростки говорили между собой и прозвучала фраза: «Пошли, я его добью». По ее словам, она запретила парням выходить на улицу.
Видео в Facebook опубликовал Константин Шабалин.
В сети возмутились услышанным.
Кроме того, как стало известно, в суде студент педучилища потребовал переводчика с украинского на русский.
«Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде попросил переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа», — написала член Донецкой областной организации ВО «Свобода» Мария Чашка.
Как сообщил «ФАКТАМ» начальник Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный, в субботу, 7 декабря, Бахмутский суд арестовал второго подозреваемого по делу об избиении волонтера Артема Мирошниченко.
«В связи со смертью потерпевшего уголовное производство переквалифицировано на более тяжкую статью — нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, — рассказал Ярослав Меженный. — 6 декабря мы сообщили о подозрении второму соучастнику преступления. Он и взят под стражу. Решение суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста первому подозреваемому, прокуратура обжаловала, требуя помещения фигуранта под стражу. Суд рассмотрит апелляцию на следующей неделе».
Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения подростков тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. 5 декабря вечером мужчина скончался. Полицейские задержали одного подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..