Происшествия

"Пошли, я его добью": вскрылись резонансные подробности об убийстве активиста подростками в Бахмуте (видео)

В Бахмутском суде (Донецкая область), где избирали меру пресечения студенту педучилища, до смерти избившего известного волонтера Артема Мирошниченко, во время выступления матери подростка выяснились шокирующие подробности.

Женщина рассказала, что вечером сын с разбитой рукой вернулся домой с другом. Матери он сказал, что упал. Позже женщина услышала, как подростки говорили между собой и прозвучала фраза: «Пошли, я его добью». По ее словам, она запретила парням выходить на улицу.

Видео в Facebook опубликовал Константин Шабалин.

В сети возмутились услышанным.

Кроме того, как стало известно, в суде студент педучилища потребовал переводчика с украинского на русский.

«Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде попросил переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа», — написала член Донецкой областной организации ВО «Свобода» Мария Чашка.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный, в субботу, 7 декабря, Бахмутский суд арестовал второго подозреваемого по делу об избиении волонтера Артема Мирошниченко.

«В связи со смертью потерпевшего уголовное производство переквалифицировано на более тяжкую статью — нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, — рассказал Ярослав Меженный. — 6 декабря мы сообщили о подозрении второму соучастнику преступления. Он и взят под стражу. Решение суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста первому подозреваемому, прокуратура обжаловала, требуя помещения фигуранта под стражу. Суд рассмотрит апелляцию на следующей неделе».

Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения подростков тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. 5 декабря вечером мужчина скончался. Полицейские задержали одного подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Суд отправил его под домашний арест.

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