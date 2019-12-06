В Бахмуте умер волонтер, которого зверски избили подростки

Украина

Скорбную весть о том, что жестоко избитый вечером 29 ноября пьяными подростками известный волонтер из Бахмута 37-летний Артем Мирошниченко умер, сообщил в Facebook его брат Сергей. «Прошу припинити допомогу, Артем помер…» — написал он. Врачи боролись за жизнь мужчины (у Артема было внутреннее кровотечение и отек головного мозга, ему сделали операцию), казалось, что он уже шел на поправку, но безуспешно.

Известно, что полиция установила личности двух нападавших: 17-летний имеет условную судимость за разбой; 16-летний, как выяснилось в ходе расследования, занимался боксом. Именно он «отрабатывал навыки» на живом человеке.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черкассах молодой человек, представившись коммунальщиком, проник в квартиру старушки и избил ее до смерти.

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