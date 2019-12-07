23.58 / 23.82 26.07 / 26.43
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Нижнем Новгороде машина врезалась в колонну детей, погибла учительница

19:48 7 декабря 2019 124
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Нижнем Новгороде в ДТП погибла учительница, которая вела школьников в театр.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, девятиклассники шли по тротуару вместе с преподавателями в театр. В это время на перекрестке произошло ДТП с участием трех машин. Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов.

После наезда одна из учителей скончалась в больнице, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По информации СМИ, в результате наезда 13 пешеходов госпитализированы, 11 их них — дети.

Авария произошла в 17:30 по московскому времени на улице Горького в Нижегородском районе города. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в этот же день рано утром в Москве легковой автомобиль Mazda сбил человека на тротуаре и протаранил опору станции МЦК «Окружная». В результате погибли три человека, сам водитель выжил, но серьезно пострадал. Аналогичное ДТП произошло на днях в пригороде Лондона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака

Гороскоп

Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

Скандальный пранкер «Джокер» выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер