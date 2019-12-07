- 19:57 Биатлон в Эстерсунде: Украина ворвалась в топ-6 мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 19:48 В Нижнем Новгороде машина врезалась в колонну детей, погибла учительница
- 19:28 "Пошли, я его добью": вскрылись резонансные подробности об убийстве активиста подростками в Бахмуте
- 19:20 «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» — 0:2: онлайн-трансляция матча английской премьер-лиги, видео гола
- 18:59 «Колос» из Ковалевки одержал первую разгромную победу в премьер-лиге: видеообзоры матчей
- 18:57 Пожар в одесском колледже: количество погибших увеличилось до семи
- 18:46 В Киеве авто слетело с моста и перевернулось: эксклюзивные фото и видео страшной аварии
- 18:06 Накануне встречи "нормандской четверки" во всех храмах ПЦУ пройдут молебны за победу Украины
- 17:42 Расстрелянная "Таблетка" стала памятником погибшим на Донбассе военным медикам
- 17:22 Сенат США утвердил санкции против "Северного потока-2"
- 17:14 "Электричество кончилось": встреча Путина с Лукашенко началась в темноте
- 17:02 «Никто не просил ни сливок, ни сиропа»: «ФАКТЫ» разыскали парня, который раздавал бесплатный кофе на пожаре в Одессе
В Нижнем Новгороде машина врезалась в колонну детей, погибла учительница
В Нижнем Новгороде в ДТП погибла учительница, которая вела школьников в театр.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, девятиклассники шли по тротуару вместе с преподавателями в театр. В это время на перекрестке произошло ДТП с участием трех машин. Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов.
После наезда одна из учителей скончалась в больнице, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
По информации СМИ, в результате наезда 13 пешеходов госпитализированы, 11 их них — дети.
Авария произошла в 17:30 по московскому времени на улице Горького в Нижегородском районе города. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, в этот же день рано утром в Москве легковой автомобиль Mazda сбил человека на тротуаре и протаранил опору станции МЦК «Окружная». В результате погибли три человека, сам водитель выжил, но серьезно пострадал. Аналогичное ДТП произошло на днях в пригороде Лондона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..