В Нижнем Новгороде машина врезалась в колонну детей, погибла учительница

Мир

В Нижнем Новгороде в ДТП погибла учительница, которая вела школьников в театр.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, девятиклассники шли по тротуару вместе с преподавателями в театр. В это время на перекрестке произошло ДТП с участием трех машин. Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов.

После наезда одна из учителей скончалась в больнице, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По информации СМИ, в результате наезда 13 пешеходов госпитализированы, 11 их них — дети.

Авария произошла в 17:30 по московскому времени на улице Горького в Нижегородском районе города. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, в этот же день рано утром в Москве легковой автомобиль Mazda сбил человека на тротуаре и протаранил опору станции МЦК «Окружная». В результате погибли три человека, сам водитель выжил, но серьезно пострадал. Аналогичное ДТП произошло на днях в пригороде Лондона.

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