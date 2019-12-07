Украина

Забыть, простить и отозвать иск невозможно: в "Нафтогазе" ответили Медведеву на предложение о "нулевом варианте"

«Нулевой вариант» по решению газового спора, который Россия предлагает Украине, невозможен. Об этом в Facebook написал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Витренко отметил, что Россия, требующая от украинской стороны отказаться от судебных процессов, настаивает на своих предложениях по транзиту через украинскую ГТС в Европу и на прямых поставках российского газа Украине.

По словам чиновника, в договоре 2009 года между «Нафтогазом» и российским «Газпромом» были урегулированы вопросы разрешения судебных споров. В Стокгольмский арбитраж обратился «Газпром», но суд решил в пользу «Нафтогаза».

«Стокгольмский арбитраж признал, шо Украина годами переплачивала за российский газ даже по сравнению с европейской ценой. Повторяю, „Газпром“ по контракту брал с Украины цену выше, чем в Европе! Также Стокгольмский арбитраж признал, что „Газпром“ не доплачивал за транзит. То есть Украина переплачивала за газ и не дополучала за транзит. Подтверждено международным арбитражем. И теперь об этом знает весь мир», — уточняет Витренко.

Он также напоминает, что Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов и проценты.

Обе компании согласились в контракте, что решение арбитража является «окончательным и обязательным для исполнения».

«Поэтому „нулевой вариант“ — это прежде всего выполнение решения арбитража, чтобы задолженность „Газпрома“ перед „Нафтогазом“ равнялась нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом», — пишет руководитель украинской компании.

Напомним, 28 ноября, в столице Австрии Вене состоялись украинско-российские переговоры по газу.

Позиции Украины на этих переговорах значительно укрепились в последнее время, в связи с тем, что Апелляционный суд Швеции вынес положительное для НАК «Нафтогаз Украины» решение по жалобе ПАО «Газпром» (Россия) на решение Стокгольмского арбитража. Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Помимо отклоненной жалобы «Газпрома» суд также постановил, чтобы российская компания компенсировала расходы НАК на судебный процесс в размере 1,022 млн евро и 1,65 млн грн, а также отклонил обращение «Газпрома» о секретности.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что даже если Россия, требующая от украинской стороны отказаться от судебных процессов, не подпишет контракт на транзит газа через нашу территорию, Украина не будет «перекрывать вентиль. По словам Витренко, энергоноситель, поступающий в Украину без контракта, будет закачиваться в подземные хранилища, а после документального оформления — направлен туда, куда владелец с соответствующими документами скажет его направить.

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