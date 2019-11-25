Не видим препятствий: "Нафтогаз" ответил "Газпрому" по транзиту "голубого" топлива

Украина

В НАК «Нафтогаз Украины» ответили на предложения «Газпрома», который в качестве условий подписания нового контракта на транзит газа, в частности, потребовал отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства.

Так, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что после решения о создании в Украине оператора газотранспортной системы, что соответствует европейским правилам, «Газпром» имеет все возможности для заключения долгосрочного контракта.

«Мы готовы конструктивно рассматривать предложения „Газпрома“ по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующему мировому соглашению. На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с „Газпромом“ как механизм разрешения споров, „Газпром“ должен заплатить „Нафтогазу“ примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но если „Газпром“ хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков „Газпрома“, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски — о компенсации убытков от действий „Газпрома“, в частности, из-за невыполнения „Газпромом“ своих контрактных обязательств», — пишет Юрий Витренко на своей страничке в соцсетях.

По его словам, в Украине пока не видят законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам. «Мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны», — добавил Юрий Витренко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада приняла в окончательной редакции закон, регламентирующий отделение от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа и появление на рынке нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).



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