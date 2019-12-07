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"Электричество кончилось": встреча Путина с Лукашенко началась в темноте

17:14 7 декабря 2019 403
Лукашенко и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В Сочи в резиденции Бочаров Ручей встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, на которой обсуждались вопросы интеграции двух государств, некоторое время проходила в темноте. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в субботу, 7 декабря.

Отмечается, что свет в комнате переговоров погас после того, как главы государств обменялись приветствиями и вступительными речами. Путин сказал, что в здании «закончилось электричество».

Лукашенко пошутил по поводу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Напомним, ранее была согласована дорожная карта по интеграции.

Между тем, в Беларуси протестуют против интеграции с Кремлем. В центре Минска 7 декабря прошли две акции протеста против так называемого «углубления интеграции» Беларуси и России. Во время протестов были стычки с полицией.

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