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"Электричество кончилось": встреча Путина с Лукашенко началась в темноте
В Сочи в резиденции Бочаров Ручей встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, на которой обсуждались вопросы интеграции двух государств, некоторое время проходила в темноте. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в субботу, 7 декабря.
Отмечается, что свет в комнате переговоров погас после того, как главы государств обменялись приветствиями и вступительными речами. Путин сказал, что в здании «закончилось электричество».
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Напомним, ранее была согласована дорожная карта по интеграции.
Между тем, в Беларуси протестуют против интеграции с Кремлем. В центре Минска 7 декабря прошли две акции протеста против так называемого «углубления интеграции» Беларуси и России. Во время протестов были стычки с полицией.
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