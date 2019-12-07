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Поветкин – Хантер: полное видео чемпионского боя
В субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в андеркарде боя между Энди Руисом и Энтони Джошуа прошел поединок за титул WBA International в супертяжелом весе между обладателем пояса американцем Майклом Хантером (18 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение) и россиянином Александром Поветкиным (35 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения).
Поединок смотрелся на одном дыхании. Боксеры обменивались ударами, Поветкин был близок к тому, чтобы оказаться в нокдауне в 11-м раунде, но в итоге победитель должен был определяться решением судей. А они взяли и присудили ничью: один из рефери отдал победу Поветкину (115:113), один — Хантеру (115:113), а третий увидел ничью (114:114).
ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ
Таким образом, впервые в карьере обоих боксеров поединок завершился вничью, а чемпионский пояс остался у Хантера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Поветкин в зрелищном бою с Фьюри завоевал чемпионский пояс.
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