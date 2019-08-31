Поветкин в зрелищном бою с Фьюри завоевал чемпионский пояс: полное видео поединка

Спорт

В субботу, 31 августа, в Лондоне на O2 Arena перед главным боем вечера Ломаченко — Кэмпбелл прошел поединок за титул WBA International между россиянином Александром Поветкиным (34 победы, 24 из них — нокаутом, 2 поражения) и британцем Хьюи Фьюри (23 победы, 13 из них — нокаутом, 2 поражения).

Если Поветкин свой бой провел почти год назад, в сентябре 2018-го уступив нокаутом британцу Энтони Джошуа, а вот Фьюри выходил в ринг полтора месяца назад — в Джидде (Саудовская Аравия) британец нокаутировал нигерийца Сэмюэла Питера, в свое время встречавшегося и с Виталием, и дважды с Владимиром Кличко.

Букмекеры давали немного больше шансов на победу опытного россиянина, но свои мысли по этому поводу были у амбициозного Хьюи, которому не дают покоя лавры куда более знаменитого двоюродного брата Тайсона. Боксеры продемонстрировали открытый бокс, не закрывались друг от друга и обменивались ударами, что, наверняка, понравилось собравшимся в зале зрителям. По ходу боя у Фьюри образовалось рассечение над левой бровью, но это не помешало ему провести на ринге все 12 раундов.

В итоге, судьба поединка решалась судьями, которые единогласно с одинаковым счетом (117:111) отдали победу, а вместе с ней и титул чемпиона WBA International Александру Поветкину. Для россиянина этот пояс стал хорошим подарком на предстоящий юбилей — 2 сентября боксеру исполнится 40 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко не включил Усика в тройку лучших боксеров современности независимо от весовой категории.

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