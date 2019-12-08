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Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до десяти (фото)
Количество жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти. Как сообщили в региональном главке ГСЧС, утром в воскресенье, 8 декабря, на пепелище обнаружены останки еще двух человек.
«По состоянию на 08.30 воскресенья, 8 декабря, в результате пожара погибли десять человек (это вместе с умершим в субботу в больнице спасателем — Авт.). Поиски еще 6 человек продолжаются», — сообщили в главке.
Также продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании. С начала разборки завала вывезено 936 кубических метров строительных конструкций. К работам привлечено 260 человек и 41 единица техники.
Как уточнили в ведомстве, уже разобраны конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости. Также убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, проведена расчистка внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе во время пожара в колледже.
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