Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до десяти (фото)

Происшествия

Количество жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти. Как сообщили в региональном главке ГСЧС, утром в воскресенье, 8 декабря, на пепелище обнаружены останки еще двух человек.

«По состоянию на 08.30 воскресенья, 8 декабря, в результате пожара погибли десять человек (это вместе с умершим в субботу в больнице спасателем — Авт.). Поиски еще 6 человек продолжаются», — сообщили в главке.

Также продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании. С начала разборки завала вывезено 936 кубических метров строительных конструкций. К работам привлечено 260 человек и 41 единица техники.

Как уточнили в ведомстве, уже разобраны конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости. Также убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, проведена расчистка внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе во время пожара в колледже.

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