Украина

В Украине объявлен национальный траур в связи с трагедией в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал президент в Facebook.

Он напомнил, что страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев.

«Жизнь — самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого — самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь — первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности.

Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким", — пишет Зеленский.

Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 7 декабря, вечером в центре Одессы, на пересечении улиц Торговой и Пушкинской — рядом с местом масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса — прошла протестная акция «Халатность убивает». В ней приняли участие несколько сотен человек — родные и близкие потерпевших в результате пожара, студенты, общественные активисты, просто неравнодушные горожане.

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