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Происшествия

На Львовщине хулиган бросал камни в окна поездов и травмировал пассажира (фото)

11:47 8 декабря 2019 46
Поезд
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Еще вечером в пятницу, 6 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции «Пустомыты» неизвестный брошенным камнем разбил окно электрички «Львов — Лавочное» и травмировал 20 — летнего пассажира.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность хулигана — им оказался 27-летний житель города Пустомыты», — сообщили «ФАКТАМ» в ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Про данному факту открыто уголовное производство по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства инцидента.

По информации других источников, задержанный до этого разбил окна в местной школе и уже не раз кидал камни в проходящие поезда.

Как писали «ФАКТЫ», это далеко не первый подобный случай в Украине. Так, в марте неизвестные разбили окна в нескольких в вагонах поезда Запорожье-Киев. Инцидент произошел в селе Бабурка Запорожской области.

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