Происшествия

Везде осколки, головы разбиты: под Львовом неизвестные забросали камнями электричку

Во Львовской области неизвестные забросали камнями электричку на станции «Пустомыты». Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Львов — Лавочное. Электричка, неизвестные бросают камни, на станции Пустомыты, результат разбиты две головы, треснувшее стекло в последнем вагоне. Говорят, что это не первые случаи такого. Пострадавших парня и девушку забрали в больницу, везде осколки», — написал один из очевидцев в Facebook-сообществе Варта1.

Как писали «ФАКТЫ», это далеко не первый подобный случай. Так, в марте неизвестные разбили окна в нескольких в вагонах поезда Запорожье-Киев. Инцидент произошел в селе Бабурка Запорожской области.

А летом в Виннице неизвестные обстреляли трамвай, в результате 46-летний пассажир получил огнестрельное ранение головы металлическим шариком.

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