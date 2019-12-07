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Авто упало с моста и перевернулось: в сети появились фото и видео страшной аварии в Киеве
В субботу, 7 декабря, в Киеве на автомобильной развязке у станции метро «Левобережная» автомобиль слетел с моста и упал на асфальт, перевернувшись. Напомним, несколько дней назад под Киевом перевернулась маршрутка.
О ДТП в столице сообщает Киев Оперативный и публикует видео с места аварии.
ДТП произошло около 16:30.
«Авто упало с самого верха эстакады. Говорят, что „подрезали“. Очень повезло, что никого не было снизу во время этого головокружительного падения», — подпись под роликом.
Издание «Апостроф» сообщило, что моторный отсек автомобиля дымится. Возможно, машина горела.
По предварительным данным, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая сидела за рулем авто.
Издание также опубликовало фото с места событий.
Как сообщали «ФАКТЫ», 6 декабря на автодороге Киев-Харьков в ДТП попал автомобиль Subaru XV, за рулем которого была пьяная женщина. А в ночь на субботу, 7 декабря, в Николаеве произошло смертельное ДТП с участием такси Lanos и Lexus IS 300.
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