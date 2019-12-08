Происшествия

В центре Киева авто на летней резине вылетело на "встречку" и устроило лобовое ДТП: эксклюзивные фото

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись «Ауди» и «Шкода». Днем раньше смертельная авария случилась в Николаеве.

ДТП в столице произошло в самом центре — на Владимирском спуске недалеко от Почтовой площади.

По предварительной версии «Ауди» на европейских номерах двигалась от Крещатика к Подолу. На влажной брусчатке, по непонятным пока причинам, водитель потерял контроль над машиной и она боком ушла на «встречку».

В этот момент наверх поднималась «Шкода». В результате все пять человек, которые находились в двух автомобилях, были травмированы. Один из них скончался на месте происшествия. Есть все основания предполагать, что скорость «Ауди» не соответствовала дорожным условиям. К тому же на одном из двух колес «немца» была установлена летняя резина, что также могло сыграть свою роль.

Полиция начала расследование.

Напомним, на днях в Киеве на улице Кировоградской таксист Uber сбил пешехода прямо на переходе. В Харькове произошло ДТП, в котором автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину с младенцев в коляске.

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