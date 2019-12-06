Украина

Зеленский едет в Париж с "секретным" планом по границе с Россией (видео)

Президент Владимир Зеленский везет в Париж собственный план по восстановлению контроля Украины над ее границей. Об этом он заявил в прямом эфире программы «Свобода слова» на ТРК «Украина» 6 декабря. Напомним, ранее у президента допустили возведение стены на Донбассе.

«Я точно буду говорить о границе. Признаюсь, у нас точно другой план по границе. Как она передается и как и когда Украина контролирует границу с Россией», — заявил президент, комментируя положения «минских соглашений» о том, что контроль над границей Украина получает только после проведения местных выборов на неподконтрольном Донбассе.

Тем не менее подробности своего плана он не раскрыл.

Также Зеленский подчеркнул, что не пойдет на прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР» и вновь подтвердил, что Украина не должна стать «блюдом», которое подают на стол «большим боссам».

«Когда за большим столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтоб мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтоб мы сидели за столом и были равноправной, независимой, сильной страной. Поэтому я готов сейчас потерпеть пока непросто, чтоб дальше было хорошо», — сказал он.

Напомним, в ближайшие дни в Украине состоятся массовые акции, призванные добиться от Зеленского не пересекать «красные линии» по Донбассу.

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