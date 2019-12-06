23.60 / 23.85 26.09 / 26.48
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский едет в Париж с "секретным" планом по границе с Россией (видео)

22:19 6 декабря 2019 86
Зеленский едет в Париж с «секретным» планом по границе с Россией
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский везет в Париж собственный план по восстановлению контроля Украины над ее границей. Об этом он заявил в прямом эфире программы «Свобода слова» на ТРК «Украина» 6 декабря. Напомним, ранее у президента допустили возведение стены на Донбассе.

«Я точно буду говорить о границе. Признаюсь, у нас точно другой план по границе. Как она передается и как и когда Украина контролирует границу с Россией», — заявил президент, комментируя положения «минских соглашений» о том, что контроль над границей Украина получает только после проведения местных выборов на неподконтрольном Донбассе.

Тем не менее подробности своего плана он не раскрыл.

Также Зеленский подчеркнул, что не пойдет на прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР» и вновь подтвердил, что Украина не должна стать «блюдом», которое подают на стол «большим боссам».

«Когда за большим столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтоб мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам. Я хочу, чтоб мы сидели за столом и были равноправной, независимой, сильной страной. Поэтому я готов сейчас потерпеть пока непросто, чтоб дальше было хорошо», — сказал он.

Напомним, в ближайшие дни в Украине состоятся массовые акции, призванные добиться от Зеленского не пересекать «красные линии» по Донбассу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер