Политика

Освобождение заложников и выборы на Донбассе: Мендель раскрыла, с чего Зеленский начнет переговоры с Путиным

Встречу с российским президентом в Париже Владимир Зеленский намерен посвятить трем вопросам: обмену удерживаемыми лицами, прекращению огня и выводу чужих войск с Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не „фейковое“ прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса. Первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные. Последнее — условие для проведения выборов на Донбассе», — уточнила Мендель на своей странице в Facebook.

Напомним, встреча Зеленского с Путиным будет предшествовать рабочей сессии Нормандского саммита в Париже 9 декабря. В России намекнули, что хотят поднять на этой встрече газовые вопросы, а именно условия нового газового контракта. Также у Путина признали, что встреча может закончиться без результатов либо подписанием «ни к чему не обязывающего документа», а соглашения по Донбассу может и не быть.

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