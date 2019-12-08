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Пожар в одесском колледже: погибшие преподаватель и спасатель будут представлены к званию Героя Украины
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что преподаватель колледжа Анна Бортюк и спасатель ГСЧС Сергей Шатохин, погибшие в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, будут представлены к званию Герой Украины. Об этом Гончарук, находящийся сегодня, 8 декабря, с рабочим визитом в Одессе, сказал во время брифинга в областной администрации.
Он отметил, что оба погибших спасали во время страшного пожара чужих детей.
«Анна Бортюк была настоящим Преподавателем с большой буквы, она мужественно спасала и спасла жизни своим ученикам. Ценой своей собственной жизни. Сергей Шатохин, отец троих детей, отдал свою жизнь во имя спасения чужих детей», — сказал Гончарук.
Он заявил, что необходимо сделать все возможное с тем, чтобы всячески поддержать и окружить заботой семьи погибших в этой ужасной трагедии. В частности, сделать так, чтобы родные и близкие Батюк и Шатохина ни в чем не нуждались.
Также Гончарук заявил о том, что директор департамента образования и науки ОГА Александр Лончак будет уволен с занимаемой должности, а начальника главка ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя пока отстранят от занимаемых должностей, с дальнейшим представлением на увольнение.
Премьер отметил, что Федорчак отстранен от должности в связи с неэффективностью службы в последние годы, когда в Одессе произошло несколько трагических пожаров.
«Решение об увольнении принимает не премьер-министр, поэтому Федорчак пока только отстранен от должности», — уточнил Гончарук.
Как писали «ФАКТЫ», ранее увеличилось число жертв пожара в одесском колледже. Утром в воскресенье, 8 декабря, на пепелище обнаружены останки еще двух человек.
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