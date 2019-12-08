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Украина

"Немой номер": Сенцов рассказал, как ему не дали выступить на вручении европейского "Оскара"

17:59 8 декабря 2019 385
сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гостем церемонии вручения наград Европейской киноакадемии. Раздача европейских «Оскаров» проходила в Берлине 7 декабря. Сенцова пригласили на сцену и встретили овациями, но выступить с речью режиссеру не удалось.

Сам Сенцов назвал нынешнюю церемонию награждения «однозначно лучшей» из увиденных. В то же время режиссер был удивлен, что ему пришлось исполнить на сцене «немой номер» — без доступа к микрофону.

«Когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе», — признался Сенцов на своей странице в Facebook.

На церемонии ведущий упомянул, что по случаю возвращения Сенцова организовано отдельное празднование — в ресторане. На этот банкет украинская делегация решила не идти.

«Когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане „Москва“, многое стало понятно. Конечно я туда не пошел — мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов», — добавил режиссер.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олег Сенцов 30 ноября был удостоен звания «Почетный гражданин Парижа». А в Страсбурге режиссеру наконец удалось получить присвоенную еще в прошлом году премию Европарламента имени Сахарова.

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