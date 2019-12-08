23.59 / 23.79 26.07 / 26.40
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Обнародован график встреч Зеленского в Париже. Тет-а-тет с Путиным в нем нет

20:23 8 декабря 2019 47
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Офис президента Владимира Зеленского обнародовал график главы государства во время визита в Париж. Перед рабочей сессией нормандского саммита Зеленский проведет отдельные встречи с президентом Франции и канцлером Германии. Предполагавшаяся встреча тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным в графике не указана, и время для нее не определено.

Как сообщает «Европейская правда», Зеленского ждут в Елисейском дворце 9 декабря в 14.55 по местному времени (15.55 по киевскому). После торжественной церемонии встречи двух президентов состоятся короткие переговоры Зеленского с Эммануэлем Макроном (начало в 15.05).

В 15.30 Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. В 16.00 начнутся переговоры «нормандской четверки». В 18.45 участники встречи дадут ответы представителям СМИ на совместной пресс конференции.

Что касается встречи Зеленского с Путиным, то в графике она не указана, хотя в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» президент подтвердил, что беседа состоится. В Кремле также запланировали отдельную встречу Путина и Зеленского, но время и длительность аналогично не указали. Представители украинского президента говорят, что необходимость во встрече может возникнуть «спонтанно».

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» политический эксперт Владимир Воля рассказал, чего украинцам ждать от саммита в Париже и возможна ли сдача Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Х-фактор судьи

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Майдан

Протесты на Майдане: в центре Киева уже собираются сотни людей (эксклюзивные фото)

Гороскоп

Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер