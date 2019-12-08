Политика

Обнародован график встреч Зеленского в Париже. Тет-а-тет с Путиным в нем нет

Офис президента Владимира Зеленского обнародовал график главы государства во время визита в Париж. Перед рабочей сессией нормандского саммита Зеленский проведет отдельные встречи с президентом Франции и канцлером Германии. Предполагавшаяся встреча тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным в графике не указана, и время для нее не определено.

Как сообщает «Европейская правда», Зеленского ждут в Елисейском дворце 9 декабря в 14.55 по местному времени (15.55 по киевскому). После торжественной церемонии встречи двух президентов состоятся короткие переговоры Зеленского с Эммануэлем Макроном (начало в 15.05).

В 15.30 Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. В 16.00 начнутся переговоры «нормандской четверки». В 18.45 участники встречи дадут ответы представителям СМИ на совместной пресс конференции.

Что касается встречи Зеленского с Путиным, то в графике она не указана, хотя в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» президент подтвердил, что беседа состоится. В Кремле также запланировали отдельную встречу Путина и Зеленского, но время и длительность аналогично не указали. Представители украинского президента говорят, что необходимость во встрече может возникнуть «спонтанно».

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» политический эксперт Владимир Воля рассказал, чего украинцам ждать от саммита в Париже и возможна ли сдача Донбасса.

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