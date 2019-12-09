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Дерзкое ограбление в Херсоне: из квартиры судьи вынесли большую сумму денег и ювелирные украшения
В Херсоне, где излишне бдительные полицейские штрафуют водителей «скорых» за ожидание врачей под подъездом, произошло дерзкое ограбление: неизвестные обокрали квартиру судьи Херсонского Административного суда.
Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что происшествие произошло в субботу, 7 декабря, когда хозяин отсутствовал. Неизвестные проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно.
Злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия и деньги на сумму около 100 тысяч гривень. Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Напомним, в мае в Печерском районе Киева обокрали квартиру столичного судьи. Известно, что от воров пострадал судья Кассационного административного суда. В квартиру злоумышленники попали, когда дома никого не было, а дверь открыли путем подбора ключей.
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