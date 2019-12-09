23.59 / 23.79 26.07 / 26.40
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дерзкое ограбление в Херсоне: из квартиры судьи вынесли большую сумму денег и ювелирные украшения

2:20 9 декабря 2019 27
Ограбление в Херсоне
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсоне, где излишне бдительные полицейские штрафуют водителей «скорых» за ожидание врачей под подъездом, произошло дерзкое ограбление: неизвестные обокрали квартиру судьи Херсонского Административного суда.

Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что происшествие произошло в субботу, 7 декабря, когда хозяин отсутствовал. Неизвестные проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно.

Злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия и деньги на сумму около 100 тысяч гривень. Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, в мае в Печерском районе Киева обокрали квартиру столичного судьи. Известно, что от воров пострадал судья Кассационного административного суда. В квартиру злоумышленники попали, когда дома никого не было, а дверь открыли путем подбора ключей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о диком преступлении, которое произошло вчера, в воскресенье в центре Кременчуга (Полтавская область). Там двое неизвестных напали на 46-летнего прохожего, связали ему руки, заткнули рот кляпом и бросили в подвальное помещения жилого дома. Потерпевший не мог ни самостоятельно выбраться оттуда, ни позвать на помощь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Х-фактор судьи

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Артем Мирошниченко

"Пошли, я его добью": вскрылись резонансные подробности об убийстве активиста подростками в Бахмуте (видео)

Скандальный пранкер «Джокер» выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер