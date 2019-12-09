Титул "Мисс Вселенная" получила темнокожая красотка (фото, видео)

Мир

На конкурсе «Мисс Вселенная 2019», который состоялся в американском городе Атланта, победу одержала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Второе и третье места, как сообщает CNN, достались девушкам из Пуэрто-Рико и Мексики.

Фото Getty

Фото Getty

«Я выросла в мире, где женщины, которые выглядят, как я, с таким типом кожи и волос, никогда не считались красивыми. Думаю, пришло время положить этому конец сегодня. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня, видели мое лицо и видели свои лица, отражающиеся в моем», — заявила темнокожая Зозибини. Корону на ее голову возложила прошлогодняя победительница — филиппинка Катриона Грей.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Украину на престижном конкурсе красоты представляла Анастасия Суббота из Запорожья.

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