Шоу-бизнес

8 декабря в роскошном зале Атланты, штат Джорджия, пройдет 68-й конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2019». В нем примут участие 79 красавиц со всех континентов. Среди них и 26-летняя жительница Запорожья модель Анастасия Суббота. Настя стала победительницей национального конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2019», получив возможность представить нашу страну на мировой арене. Правда, поездка Анастасии Субботы чуть не оказалась под угрозой срыва. За неделю до отлета девушка получила отказ в визе в посольстве США в Украине. Лишь после обнародования этой информации (в том числе публикации в «ФАКТАХ») Анастасию вновь пригласили в посольство и дали разрешение на въезд в США. По условиям конкурса все участницы должны прибыть в страну не позднее 27 ноября.

«Целый чемодан предназначен для национального костюма»

— Я была просто в шоке, когда услышала от офицера отказ в визе США, — рассказала Анастасия. — Когда меня спросили о цели поездки в Америку, я показала официальное письмо конкурса «Мисс Вселенная». И тут мне говорят: «Да вы у меня уже четвертая, кто приходит с таким письмом!» Буквально минуту он что-то проверял в компьютере, потом вернул документы со словами: «Извините, не сегодня». У меня просто не было слов.

— К этому времени вы уже были подготовлены к поездке на конкурс?

— Да. Полностью составлен гардероб, дошивалось вечернее платье, национальный костюм. 24 октября прошел национальный конкурс «Мисс Украина Вселенная», и практически в это же время стали известны дата и место проведения мирового конкурса. Времени на подготовку было катастрофически мало! Уже через два дня после победы я записала видео, сделала фотосессию, заполнила анкету, в которой надо было расписать все о себе до мельчайших деталей. Вплоть до обхвата в сантиметрах моих рук и ног.

Понятно, надо было сразу собирать гардероб. На конкурсе мне предстоит провести десять дней, а наряды надо менять три-четыре раза в день. Все мои вещи должны занять пять чемоданов. Целый чемодан предназначен для национального костюма.

— Кто автор вашего финального платья?

— Его создает украинский дизайнер Гайк Аванесян. Это роскошное платье рубинового цвета — оно очень идет к моим медовым волосам. Платье будет украшено бисером, бахромой и жемчугом.

— Вы покрасились в рыжий цвет специально для конкурса?

— Когда я пришла на кастинг «Мисс Украина Вселенная», уже была рыжей. Перекрасилась около полугода назад. Мой натуральный цвет русый, но сейчас выгляжу гораздо эффектнее, да и чувствую себя комфортнее.

Стройная и красивая Анастасия Суббота понравилась и членам жюри, и зрителям

— Кто повлиял на ваше решение пойти на конкурс «Мисс Украина Вселенная»?

— Признаюсь, мне всегда казалось, что конкурсы красоты не для меня. В прошлом году на «Мисс Украина Вселенная» победила Карина Жосан, с которой мы дружим уже более семи лет. Я получила огромное удовольствие, когда смотрела конкурс и поддерживала Карину. Она и стала первой, кто подтолкнул меня на то, чтобы попробовать свои силы. Я подала заявку в самый последний момент. Не надеялась даже, что меня возьмут — была очень худой. Но через два дня мне сказали, что я в полуфинале. Это невероятно круто!

— Было предчувствие, что корона может стать вашей?

— Нет. Я ожидала, что попаду в финал, но стать победительницей и пойти дальше даже не надеялась. Казалось, что у меня слишком сильные конкурентки. Страшно переживала, стоя на сцене, и до последнего не верила в то, что случилось. Когда закончился конкурс и я оказалась в своем гостиничном номере, просто упала на кровать, не веря, что это произошло со мной! А на следующее утро моя жизнь полностью изменилась.

— Правда, что вы стали моделью еще в восемь лет?

— Да, тогда в Запорожье только открыли модельную школу, и мама меня туда отдала. Понятно, ни о какой карьере никто еще не думал. Я просто любила фотографироваться, наряжаться, крутиться перед зеркалом. Была достаточно рослой для своего возраста. В десять лет выиграла конкурс «Мини-мисс Запорожье». А с десяти до четырнадцати лет перестала расти.

Родители даже поставили в квартире специальную перекладину, чтобы я вытягивала позвоночник. В девятом классе я заняла второе место на конкурсе «Мисс дефиле» в Запорожье и была приглашена на работу в Италию, однако папа был категорически против.

Я закончила школу, поступила в университет, но родители не были в состоянии оплатить мое обучение. И тут я получила предложение от агентства поехать работать моделью в Шанхай или Пекин. Выбрала Пекин. Родители очень долго сомневались, отпускать меня или нет. Но в конце концов сдались. Свое восемнадцатилетие я уже праздновала в Пекине.

«В Китае ценятся европейские девушки»

— Было страшно оказаться одной в совершенно незнакомой стране?

— Конечно! Я первый раз в жизни тогда летела на самолете, не совсем понимала, как сложится моя жизнь. У меня с собой было всего сто долларов. Родители насобирали денег на ноутбук, чтобы мы могли быть на связи.

В Пекине мне выдавали 60 долларов в неделю на карманные расходы. Это очень мало. Я жила в квартире с несколькими девочками, мы сбрасывались на еду и так экономили. Мясо практически не покупали — оно очень дорогое. Ели рис, макароны. Все импортные товары дорогие. Первые две недели в Пекине я вообще питалась только фруктами и жевательными конфетами — местная еда была для меня невкусной. Потом стало легче, мне показали места, где можно недорого купить нормальные продукты.

— И что, все лишения стоили того?

— Я получила огромный опыт и прошла настоящую школу жизни. Сегодня ни о чем не жалею и уже ничего не боюсь.

Анастасия ожидала, что попадет в финал, но стать победительницей даже не надеялась

— Вы заработали денег в Пекине?

— Благодаря заключенному контракту получила две с половиной тысячи долларов. Эти деньги полностью покрыли все мои затраты на поездку, и я вернулась в Запорожье, имея в кармане 400 долларов. Это были мои первые приличные деньги.

— Сколько раз вы были в Китае?

— Три раза. Уже через несколько месяцев после первой поездки стала скучать по Китаю и просила агентство поспособствовать возвращению в эту страну. Меня тут же взяли, более того, сделали менеджером, и я занималась устройством на работу новых девочек. Провела в Пекине полгода, затем разорвала с агентством контракт и ушла на вольные хлеба. В Китае ценятся европейские девушки.

— У вас были тогда отношения?

— Да, мой парень был наполовину китаец, бизнесмен. Он был все время в разъездах, мы редко виделись и в конце концов расстались. Я начала понимать, прожив в Китае почти три года, что не хочу навсегда оставаться в этой стране. Вернулась в Украину, жила в Запорожье. И вдруг одно из известных европейских агентств предложило работу по контракту в Таиланде. А четыре года назад так сложились обстоятельства, что мне пришлось выбирать между карьерой и возможностью быстро заработать деньги.

«Стараюсь больше есть, чтобы набрать вес»

— Что тогда случилось?

— Мои родители оказались на гране развода. Мама себя плохо чувствовала, у нее началась депрессия. Ей нужна была моя поддержка. Маме понадобилась собственная квартира, и я вновь поехала в Китай, чтобы заработать денег на жилье.

Наших средств хватило на то, чтобы купить маленькую квартирку под Киевом. Это было очень тяжелое время, мы спали вдвоем на надувном матрасе. Я прекратила общение с отцом, и это продолжалось два года. Постоянно курсировала между Украиной и Китаем, ни о какой личной жизни и речи не было. Было такое сумасшедшее напряжение, что в конце концов мои нервы не выдержали.

— У вас произошел срыв?

— У меня парализовало часть лица. Три года назад я проснулась и поняла, что не закрывается правый глаз, и эта часть лица просто не работает. К вечеру лицо опухло, его полностью перекосило. Я ходила в маске и очках, чтобы люди не видели этого ужаса. Ночью спала только на правой стороне, прикрывая веко и просто «вминая» правую часть лица в подушку. Сначала думала, что это аллергия, но таки пошла к невропатологу. Когда спросила, сколько времени потребуется на выздоровление, услышала в ответ, что такой могу остаться навсегда. Это был шок!

— Вас положили в больницу?

— Да, я пролежала там три недели. Мне ставили капельницы, уколы. Попа была вся синяя. Доктора сказали, что я простудила тройничный нерв и это состояние могло быть спровоцировано сильным эмоциональным перенапряжением. Это называется синдром Белла. Мне делали болезненный массаж, постоянно ходила с грецким орехом за щекой и била себя маленьким молоточком с иголками, чтобы вернуть чувствительность кожи. Понятно, что ни о какой работе речь не шла.

— Что вы чувствовали тогда?

— Знаете, в какой-то момент я начала все воспринимать с позитивом, иначе просто можно было сойти с ума. Ходила и говорила, что буду работать в Шанхае в цирке уродов. Плакать не было никакого смысла. Мне понадобилось два месяца, чтобы полностью восстановиться, и я вновь улетела в Пекин.

Сейчас внешне ничего не заметно, правда, иногда на погоду правая сторона побаливает. Но эта ситуация помогла мне разобраться во многих жизненных вопросах. Остановиться, задуматься над тем, чего я хочу и все ли правильно делаю.

— Знаю, что первым с победой на конкурсе «Мисс Украина Вселенная» вас поздравил отец.

— Да, слава Богу, мы снова общаемся. Я очень похожа на папу, и мне страшно тяжело далось наше временное расставание. Последние два года живу в Украине, моя жизнь наладилась. И сейчас я готова к новым испытаниям.

— Соблюдаете особую диету накануне конкурса?

— Я никогда не придерживалась диет. Сейчас, наоборот, стараюсь больше есть, чтобы набрать вес. Иногда хожу в спортзал, чтобы поддерживать свое тело в тонусе, на массажи. Я вешу 58 килограммов при росте 175 сантиметров. Объем груди 86 сантиметров, талии — 62 сантиметра, бедер — 93 сантиметра. Конечно, параметры очень важны на конкурсах красоты. Но, мне кажется, главное — настрой. Я хочу поехать на «Мисс Вселенную» и представить нашу страну достойно. И кто знает, может, вернусь с победой.

Ранее обладательница титула «Мисс Украина Земля 2019» Диана Шабас поделилась впечатлениями о международном конкурсе «Miss Earth 2019» на Филиппинах.

Фото предоставлено «Мисс Украина Вселенная»

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