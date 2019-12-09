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Преследует меня и детей: Слава Каминская опасается за свою жизнь
Известная певица Слава Каминская, рассказавшая ранее о причинах развода с хирургом Эдгаром Каминским, снова пожаловалась на преследование неизвестного мужчины. Участница группы «НеАнгелы» опубликовала в Instagram фото мужчины, который якобы следит за ней и угрожает. Слава пишет, что не знает, как уберечь себя и своих детей от мужчины, который вот уже несколько лет донимает ее. Он ездит за певицей по городам, посещает концерты, караулит у дома и следит за детьми. Более того, мужчина называет себя мужем Каминской и отцом ее сына Леона.
«Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам, караулит меня и моих детей под домом и что в его больной голове только ему одному известно. Он достаёт меня в соцсетях, угрожает и пишет чушь, которую на голову не напялишь. Сегодня, когда моя мама возвращалась с Леоном с занятий, этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает, что у меня с ним отношения 9 лет и мой Леон это его ребёнок какого-то хрена. Вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить», — в гневе написала Каминская.
Слава обращается к правоохранительным органам защитить ее и детей, пока не случилось что-то страшное. Заявление в полицию она написала еще летом, тогда мужчина пытался пробраться в квартиру певицы. Минуя чудом охрану, он попал в охраняемый дом и звонил Славе в домофон.
*Слава с детьми
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что некий мужчина также преследовал певицу Злату Огневич и даже напал на нее возле дома. Тогда артистку спас водитель.
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