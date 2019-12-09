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"Присоединили Беларусь": в сеть выложили фото карты "увеличившейся" за счет соседей России

9:14 9 декабря 2019 433
Карта России с Беларусью
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото со странной картой России, которая «приросла» не только аннексированным украинским Крымом, но и соседней Беларусью, президент которой Александр Лукашенко после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным покинул Сочи без заявлений для прессы по итогам переговоров.

Фото выложил в Twitter «Белорусский партизан». «Что за!!! Фото сделано во время мероприятия, посвященного Дню работника органов наркоконтроля России. via Вадим Голубович», — говорится в комментарии к фотографиям.

Когда именно были сделаны фотографии, не известно. День работника органов наркоконтроля в России отмечается ежегодно 11 марта с 2008 года.

Для сравнения — карта России и соседних стран.

В комментариях под этим постом одни интернет-пользователи констатировали, что «дружба» с Россией никогда не проходит бесследно, другие утверждали, что это — фотошоп, а третьи — что РФ присоединила и часть европейских территорий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске состоялись две несанкционированные властями акции протеста против так называемого «углубления интеграции» Беларуси и России. Во время акций протестующие рвали портреты Путина.

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