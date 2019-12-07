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Мир

Не договорились? После пяти часов беседы Лукашенко тихо покинул резиденцию Путина в Сочи

21:59 7 декабря 2019 178
встреча в Сочи
Инф. «ФАКТОВ»

После беседы с президентом Путиным в Сочи, белорусский лидер Александр Лукашенко покинул резиденцию «Бочаров Ручей» и не сделал никакого заявления для прессы.

Как сообщает российский «Интерфакс», встреча продолжалась больше пяти часов.

По информации российской стороны, в ходе переговоров президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко достигли прогресса, в том числе по нефтегазовым вопросам.

Первые 2 часа президенты Путин и Лукашенко обсуждали перспективы интеграции с участием членов делегаций. Во время обеда они разговаривали тет-а-тет.

После конфиденциальной беседы президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.

Издание Sputnik передает слова российского министра экономического развития Максима Орешкина о том, что следующая встреча президентов России и Беларуси запланирована на 20 декабря. Она должна пройти в Санкт-Петербурге.

Напомним, во время встречи в Сочи в столице Беларуси Минске прошли массовые акции протеста против интеграции с Россией, на одной из которых активисты порвали портреты президента Путина.

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