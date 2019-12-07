- 22:16 Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе
- 21:59 Не договорились? После пяти часов беседы Лукашенко тихо покинул резиденцию Путина в Сочи
- 21:44 «Теперь совсем все разбежаться хотят»: боевик «ДНР» рассказал правду об обнищавших в оккупации горняках
- 21:27 «МанЮнайтед» в невероятном поединке обыграл «МанСити» в его же логове: видео голов
- 21:08 Украинские патриоты отличились дерзкой акцией в оккупированном Донецке
- 20:35 Протесты в Минске: участники акции против "объединения" Беларуси и России массово рвали портреты Путина
- 20:19 В больнице умер спасатель, пострадавший при тушении пожара в одесском колледже
- 20:17 Забыть, простить и отозвать иск невозможно: в "Нафтогазе" ответили Медведеву на предложение о "нулевом варианте"
- 19:57 Биатлон в Эстерсунде: Украина ворвалась в топ-6 мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 19:48 В Нижнем Новгороде машина врезалась в колонну детей, погибла учительница
- 19:28 "Пошли, я его добью": вскрылись резонансные подробности об убийстве активиста подростками в Бахмуте
- 18:59 «Колос» из Ковалевки одержал первую разгромную победу в премьер-лиге: видеообзоры матчей
Не договорились? После пяти часов беседы Лукашенко тихо покинул резиденцию Путина в Сочи
После беседы с президентом Путиным в Сочи, белорусский лидер Александр Лукашенко покинул резиденцию «Бочаров Ручей» и не сделал никакого заявления для прессы.
Как сообщает российский «Интерфакс», встреча продолжалась больше пяти часов.
По информации российской стороны, в ходе переговоров президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко достигли прогресса, в том числе по нефтегазовым вопросам.
Первые 2 часа президенты Путин и Лукашенко обсуждали перспективы интеграции с участием членов делегаций. Во время обеда они разговаривали тет-а-тет.
После конфиденциальной беседы президенты вновь продолжили переговоры вместе с главами правительств России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.
Издание Sputnik передает слова российского министра экономического развития Максима Орешкина о том, что следующая встреча президентов России и Беларуси запланирована на 20 декабря. Она должна пройти в Санкт-Петербурге.
Напомним, во время встречи в Сочи в столице Беларуси Минске прошли массовые акции протеста против интеграции с Россией, на одной из которых активисты порвали портреты президента Путина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..