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Мир

Дубль два: якутский шаман возобновил поход в Москву, чтобы изгнать Путина

10:15 9 декабря 2019 20
Александр Габышев
Инф. «ФАКТОВ»

Шаман Александр Габышев из Якутии, который в марте 2019 года отправился пешком в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента РФ Владимира Путина, но в сентябре был задержан российскими силовиками, возобновил свой поход.

Как сообщают «Сибирь.Реалии», Габышев идет в сопровождении двоих спутников — Алексея и Кирилла, а также четырех лаек.

Один из его сподвижников сообщил, что поход на Москву был возобновлен после «общения с духами», и процитировал шамана: «Воля бога будет исполнена».

Также сообщается, что сейчас в Якутии мороз 44 градуса, и что связи с участниками похода пока что нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Челябинске (РФ) по мотивам похода Габішева біла создана компьютерная игра «Якутский шаман». Она выполнена в жанре аркады.

Фото из Википедии.

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