Изгоняющий Путина: якутский шаман стал героем игры для смартфонов

Мир

По мотивам похода якутского шамана-воина Александра Габышева в Кремль изгонять Путина в суровом городе Челябинске (РФ) создана компьютерная игра «Якутский шаман». Она выполнена в жанре аркады и доступна в Google Play, пишет «Медиаликс».

«Помоги якутскому шаману дойти до мирового зла. Обезвредь превосходящие численностью отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил»,— сказано в описании игры.

«Якутского шамана» сделала команда инди-разработчиков Ogont из Челябинска. По их словам, для проведения обряда шаману нужно победить 250 противников-росгвардейцев.

«Заинтересовались историей шамана, так как она была действительно нашумевшей, и освещалась многими СМИ. Мы решили сделать игру, которая бы наглядно показывала трудности на пути у шамана в игровой форме, — сообщили разработчики. — Мы не принимаем ни одну из сторон конфликта, но считаем, что людям стоит знать, то что происходит у них в стране».

На момент публикации игра набрала более 100 установок и рейтинг 4,6 из 5. В отзывах игроки жалуются на сложность игры: им не хватает маны, чтобы «раскидать росгвардейцев».

Издание напоминает, что якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.

По дороге шаман поведал о том, как он понимает цель своего похода: «Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство».

В Улан-Удэ, напомним, двух помогавших шаману молодых людей задержали. Это привело к стихийному сходу жителей на площади Советов у правительства Бурятии 9 сентября. Протестующие сначала требовали освободить задержанных, а затем и призвали отменить итоги выборов мэра и горосовета Улан-Удэ — сенатор Вячеслав Мархаев (КПРФ), баллотировавшийся в мэры, заявил о многочисленных нарушениях. Акции протеста продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Габышева задержали десятки человек в масках и с оружием в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. В отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Его перевезли в Якутск и отпустили под подписку после обследования в психиатрическом диспансере и призыва с его стороны к соратникам «не беспокоиться». По данным «Правозащиты Открытки», шаман пошел на заявление под давлением сотрудников ФСБ пока с ним работал адвокат по назначению. опровождавшие Габышева люди продолжили путь после его задержания. Их задержали в Иркутской области 24 сентября. По их словам, сотрудники правоохранительных органов, в том числе, предположительно, из ФСБ, угрожали им обвинениями в терроризме и штурмом лагеря, если они не прекратят поход. Сторонники шамана прекратили путь. В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и требуют его освобождения.

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